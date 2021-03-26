2021/03/26 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اطلقت قيادة عمليات قاطع كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية تفتيش أمنية جنوب غربي كركوك.وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية جنوب غربي كركوك المركز الخبري الوطني.

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