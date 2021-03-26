مقتل 4 أشخاص باشتباك مع الشرطة في بنغلاديش احتجاجا على زيارة مودي

2021/03/26 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في اشتباك مع الشرطة البنغالية بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة تشاتوجرام، احتجاجا على الزيارة التي يجريها الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي الأسابيع الأخيرة، تظاهر مواطنون ونشطاء طلابيون في العاصمة دكا للتنديد بزيارة مودي.



ويتهم منتقدو الزيارة، حزبه الهندوسي القومي بتأجيج الاستقطاب الديني في الهند والتمييز ضد الأقليات، وخاصة المسلمين.

وزيارة مودي التي تستغرق يومين، هي أول رحلة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وسيشارك خلالها في إحياء ذكرى مرور 100 عام على ولادة زعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة.

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