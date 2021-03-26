العراق يعزي حكومة وشب مصر بسقوط ضحايا نتيجة اصطدام قطارين

2021/03/26 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب العراق عن تعازيه الى شعب وحكومة جمهورية مصر العربية بحادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج والذي تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين.

ونقل بيان عن وزير الخارجية فؤاد حسين ان العراق تلقى بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، وأضاف حسين ان العراق يتمنى الشفاء العاجل والسلامة للمصابين ويبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة الى الشعب الشقيق.

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