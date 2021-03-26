تحرك برلماني أمريكي لتغيير قرار يجيز استخدام القوة العسكرية في العراق

2021/03/26 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير أمريكية بان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي تجري تحركات بهدف استبدال قرار يجيز استخدام القوة العسكرية في العراق،

وأشار تقرير لصحيفة بوليتيكو الى ان خطوة اللجنة تهدف الى الغاء تفويضا منح في العام الفين واثنين لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق مؤكدة ان تلك التحركات حظيت بتأييد عدد كبير من النواب الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة في مجلس النواب غريغوري ميكس، ان ذلك التفويض عفى عليه الزمن وعلى واشنطن استخدام تفويض ممنوح في العام الفين وواحد يتيح للرئيس الأمريكي الدفاع عن البلاد والتعامل مع التهديدات المستمرة من الميليشيات المدعومة من ايران إضافة الى تهديدات من تنظيم داعش.

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