الصحة المصرية: مصرع 32 شخصا وإصابة 84 في حادث تصادم قطارين بسوهاج

2021/03/26 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع اثنين وثلاثين شخصا وإصابة أربعة وثمانين اخرين في حادث تصادم وقع بين قطارين في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

هذا وأفادت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان بأن حادث تصادم قطاري سوهاج الذي أودى بحياة العشرات، وقع بعد أن اصطدم أحد القطارين بالآخر من الخلف أثناء توقفه عندما استخدم مجهولون مكابح الطوارئ.

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