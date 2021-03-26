لك الموسيقى والشعر ! - مريم نجمه

2021/03/26 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه لك الموسيقى ..



والفرح حبيبي لك الترانيم ..



والصلاة لك المراثي ..



والدعاء وموسيقى الأجراس لك الشعر والنثر ..



وزرقة السماء لك السلام يا محامي العمال والفقراء الزهور والعطور ..



والدموع لك البخور ..



والشموع واخضرار الآس لك الصحف , المناشير , والنشرات و " السلماس" * .أجمل أعيادي أحلى مواعيدي أروع أيامي ..



وساعاتي يوم نزور مثواك ..



ب ......





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