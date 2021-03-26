في ذكري 6 أبريل: مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها - تاج السر عثمان

2021/03/26 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان تهل علينا الذكري ال36 لانتفاضة مارس – ابريل 1985م ، و الذكري الثانية لملحمة الاعتصام حول القيادة العامة الذي كان قمة المد الجماهيري لثورة ديسمبر 2018 ، والسودان يمر بالآوضاع نفسها التي فجرت انتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018.



انهت انتفاضة 26 مارس – 6 أبريل 1985 ديكتاتورية مايو التي جثمت علي صدر شعبنا لمدة 16 عاما، مارست فيها شتي صنوف القهر والنهب لخيرات البلاد، والتفريط في السيادة الوطن ......





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