2021/03/26 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استبعد محافظ أربيل أوميد خوشناو لجوء اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى خيار إعادة فرض حظر التجوال في الوقت الراهن لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية في اجتماع اللجنة المرتقب.

وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي على هامش وصول حصة الإقليم من لقاح آسترازينيكا من الحكومة الاتحادية.

وحذر خوشناو من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية، داعيا المستشفيات الأهلية إلى المساهمة في مساعدة القطاع الصحي العام في توفير الأسرّة لإستقبال المصابين بالفيروس.

وقال خوشناو إن “أفضل لقاح وأفضل سلاح لمواجهة الفيروس وأفضل سبيل للحد من الوفيات والإصابات هم السكان أنفسهم، ندعوهم إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، وارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط.

ونوه إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال الأيام المقبلة، ستجري تقييما دقيقا وجديا للوضع الصحي.

ولفت المحافظ إلى أنه “لا يوجد أي احتمال لإعادة فرض حظر التجوال ولكن وبسبب ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وفق الموقف الوبائي اليومي فسيتم تغيير البرنامج المعد لمكافحة الفيروس”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خيار الاغلاق يراود السلطات مجددًا.. مناطق عراقية قد تدشن تغيير برنامج مكافحة الفيروس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خيار الاغلاق يراود السلطات مجددًا.. مناطق عراقية قد تدشن تغيير برنامج مكافحة الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).