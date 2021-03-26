مصر..عشرات القتلى والجرحى بحادث تصادم قطارين

2021/03/26 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن مصرع 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

من جهتها، كشفت هيئة السكك الحديدية، الجمعة، تفاصيل حادث تصادم قطارين في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج.

وقال بيان الهيئة: "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار".

وأضاف "وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42، تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

وتابع: "جاري حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة..



وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة".

وأوضحت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات.

ووقع تصادم بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وذكر شهود عيان أن أحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.

وتشهد سكك حديد مصر من آن لآخر وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام قطارات أو خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة.

ومن أشهر الحوادث التي وقعت حادث دخول جرار قطار إلى محطة مصر الرئيسية بالقاهرة في فبراير 2019 بعدما تركه سائقه يسير بمفرده وتسبب في حادث مفجع كان له صدى كبير في البلاد لما خلفه من عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتمت محاكمة السائق وجميع المتسببين في الحادث.

PUKmedia وكالات

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