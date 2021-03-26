2021/03/26 | 17:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه بتسهيل إجراءات الزيارة الشعبانية.. وتدابير أمنية لحماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه بتسهيل إجراءات الزيارة الشعبانية.. وتدابير أمنية لحماية الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).