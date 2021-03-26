وزارة النقل المصرية تكشف سبب تصادم قطاري سوهاج

2021/03/26 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة النقل المصرية بأن حادثة تصادم قطاري مركز طهطا في محافظة سوهاج نتجت جراء فتح "مجهولين" بلف الخطر.

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