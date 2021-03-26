صحة الرصافة تسجّل حصيلة وبائية مرتفعة وتنشر عناوينها

2021/03/26 | 17:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 1188 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكداً شفاء 791 من المصابين.

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وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اذار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1188 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

930 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جيدة 79 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 146 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 289 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 159 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 101 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 111 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 45 حالة من خلال الرصد الوبائي

258 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

19 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 /

8 حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /

23 حالة في الشعب محلة / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

9 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / 979 /

9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

7 حالات في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /

13 حالات في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220

5 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

9 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /

11 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

9 حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /

8 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

13 حالات في منطقة العبيدي محلة / 754 / 714/ 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 768

8 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /

4 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /

5 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

4 حالات في منطقة معسكر الرشيد .

13 حالة في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 314

43 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

وحالتين في كل من المناطق التالية : المنصور / السيدية / بارك السعدون / الكاظمية / الكفاح / حي الجوادين / الحرية / الرشاد / المحمودية / الرشيد / حي تونس / الفضيلية".

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 102169 توفي منهم 1524 للاسف فيما اكتسب الشفاء 91067 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 92578 "

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

واعلن الساعدي عن "شفاء 791 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 91067 حالة".

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 791 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

88 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

23 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .

20 حالة شفاء في منطقة حي النصر .

51 حالة شفاء في منطقة العبيدي .

36 حالة شفاء في منطقة المشتل .

17 حالة شفاء في منطقة شارع المغرب .

29 حالة شفاء في منطقة الكفاح .

27 حالة شفاء في منطقة الباوية .

45 حالة شفاء في منطقة الحسينية .

27 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

59 حالة شفاء في منطقة الشعب .

59 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .

69 حالة شفاء في منطقة النهروان.

34حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

41 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

29 حالة شفاء في منطقة شهداء العبيدي

33حالة شفاء في منطقة المدائن

21حالة شفاء في منطقة الاورفلي

46 حالة شفاء في منطقة الامين

43 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

23حالة شفاء في منطقة الزوية.

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 91067 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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