مكتب الإمام السيستاني يبين تكليف صيام رمضان مع انتشار كورونا

2021/03/26 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بين مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، تكليف صيام شهر رمضان المبارك مع انتشار فيروس كورونا.وجاء في نص أسئلة وردت الى مكتب المرجع الاعلى والجواب عليها: السؤال: ما هو تكليف المؤمنين بشأن صيام شهر رمضان مع انتشار جائحة كورونا؟ الجواب: هناك أمور ينبغي الالتفات اليها: ١ ـ إن […]

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