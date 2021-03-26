ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل بدعم قطاع البنوك

2021/03/26 | 17:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بدعم مكاسب قطاع البنوك.

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