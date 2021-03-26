في بادرة انسانية :مُواطن كربلائي يتبرع بمُستلزمات لنزلاء دار المُسنين (مصور)

2021/03/26 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة إنسانيةٍ ، أراد من خلالها أحد

الميسورين في مُحافظة كربلاء المقدسة ،

تجسيد مبدأ التكافل الإجتماعي ومد جسور

التواصل بين النزلاء وأفراد

المُجتمع قام بتبرع ببعض المُستلزمات

لنزلاء دار المُسنين.

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