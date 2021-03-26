الجائحة تفتك في العراق.. موقف وبائي ثقيل والمزيد من الضحايا

2021/03/26 | 17:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 822 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 6500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 26 آذار/شباط، وتضمن تسجيل نحو 6500 إصابة، و29 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4400 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.6%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 71 ألف شخص، 472 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و157 شخصًا.

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