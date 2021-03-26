صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1188 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/26 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1188 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 930 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1188 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

– 930 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع بغداد جيدة 79 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع البلديات الثاني 146 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 289 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 159 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 101 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 111 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 45 حالة من خلال الرصد الوبائي– 258 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية19 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 /8 حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /23 حالة في الشعب محلة / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .9 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / 979 /9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة7 حالات في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /13 حالات في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /2205 حالات في منطقة الكفاءات محلة 7669 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /11 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .9 حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /8 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .13 حالات في منطقة العبيدي محلة / 754 / 714/ 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 7688 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /4 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /5 حلات في منطقة الوزيرية محلة 3014 حالات في منطقة معسكر الرشيد .13 حالة في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 31443 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسانوحالتين في كل من المناطق التالية : المنصور / السيدية / بارك السعدون / الكاظمية / الكفاح / حي الجوادين / الحرية / الرشاد / المحمودية / الرشيد / حي تونس / الفضيلية /واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 102169 توفي منهم 1524 للاسف فيما اكتسب الشفاء 91067 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 92578 “ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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