2021/03/26 | 17:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يتأهل لربع نهائي بطولة كاس العراق بالفوز على النجف بفارق ركلات الترجيح 4/3 بعد التعادل السلبي دون اهداف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/26 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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