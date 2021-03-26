وزير الزراعة يطالب الاردن بتقديم اعتذار رسمي

2021/03/26 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رد وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، على فضيحة “علم النظام السابق”، فيما اشار إلى أنه طالب الاردنيين بتقديم اعتذار رسمي.وقال الخفاجي في تصريح تابعه “الايام نيوز”، إنه “طالب بتقديم اعتذار رسمي من الحكومة الاردنية ومن وزارة الزراعة الاردنية بسبب وضع علم النظام السابق، على طاولة الحوار مع نظيره الاردني”.وأضاف: “لن يتم […]

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