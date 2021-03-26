العدل توجه بتنظيم العمل في دوائر التنفيذ

2021/03/26 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة العدل، توجيهات جديدة لتنظيم العمل بدوائر التنفيذ في العاصمة بغداد والمحافظات.وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشار أحمد محمد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من أجل تبسيط الإجراءات للمراجعين، ولقطع الطريق أمام أي حالة ابتزاز أو التلاعب بالأضابير، فقد أصدرت الدائرة إعماماً الى مديرياتها كافة، بعدم …

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