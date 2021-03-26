العراق يسجل 6490 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2021/03/26 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 29 حالة وفاة و6490 إصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الجمعة، انها سجلت 6490 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت، انه تم تسجيل 4495 حالى تعافي من الاصابة بالفايروس، مشيرة الى ان عدد الوفيات المسجلة بلغت 29 حالة وفاة جديدة.

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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