الاتصالات النيابية: مناقشات لتخفيض أجور الإنترنت

2021/03/26 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيكشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الجمعة، عن مناقشات لتخفيض أجور الانترنت في البلاد.وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة ناقشت مع وزارة الاتصالات آلية تخفيض أجور الإنترنت كون هناك حاجة للشفافية في هذا الموضوع"، لافتاً إلى أن "بعض الأجهزة الرقابية ترفض أن يكون هناك تخفيض، كون العائدات ستقل بما يخص موارد الدولة".من جهة أخرى أشار العبودي إلى "وجود مطالبات بشأن تخفيض سعر صرف الدولار"، مؤكداً "رفع كتاب للجنة المالية ولرئاسة مجلس النواب بإعادة مخاطبة الحكومة للنظر في تخفيض سعر صرف الدولار ودعم الفقراء".

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