إقليم كردستان يعلن موقفا وبائياً مرتفعاً

2021/03/26 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حصيلة الإصابات باتت ترتفع يوماً بعد آخر.

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وسجلت الوزارة (26 آذار 2021)، 725 إصابة جديدة، و238 حالة شفاء، و5 وفيات بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيان الموقف الوبائي توزعت الإصابات في:

أربيل 241

السليمانية 145

دهوك 314

كرميان 24

رابرين حالة واحدة.

وأضاف البيان أنه "تماثل 238 من المصابين بكورونا للشفاء، وتوزعوا على النحو الآتي:

أربيل 65

السليمانية 68

دهوك 89

كرميان 9

رابرين 7

كما توفي 5 مصابين بفيروس كورونا، واحد منهم في أربيل، وثلاثة في دهوك، وواحد في إدارة رابرين.

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