شاهد: صور من داخل متحف البصرة تختطف أنظار مواقع التواصل.. ماذا تعرف عن ثاني أهم متحف في العراق؟

2021/03/26 | 17:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تمكنت صور ولقطات مأخوذة من داخل متحف البصرة الحضاري، من اختطاف انظار واهتمام مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الساعات الماضية، لما أظهرته الصور من جوانب مبهرة لزوايا المتحف ومايضمه من مقتنيات قيمة تعود لعصور مختلفة .

ومتحف البصرة الحضاري يعد اهم صرح ثقافي في محافظة البصرة، ويعد ثاني أهم متحف في العراق بعد المتحف العراقي ببغداد .

ويحتضن المتحف بين اروقته اكثر من 2000 قطعة اثرية لا تقدر بثمن، وتعود لمختلف العصور القديمة منها البابلية والسومرية والاشورية و الإسلامية .

وتتوزع القطع الاثرية على 5 قاعات رئيسية تحمل اسم حضارات العراق القديمة، فيما يقع المتحف في مجمع القصور الرئاسية في مدينة البصرة.

وبحسب اعلان المتحف فإن أوقات الزيارة حسب الدوام الرسمي يبتدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً خلال أيام الحظر الجزئي، أما اسعار التذاكر فهي: من الأعدادية فما دون 1000 دينار، المعاهد والكليات 2000 دينار، المواطن العراقي 3000 دينار، السواح العرب والأجانب25000 الف دينار”.

وفي وقت سابق، اعلن مدير متحف البصرة الحضاري احمد المعموري عن استلام المجموعة المتبقية من الكتب المهداة من المجلس الثقافي البريطاني والتي هي عبارة عن مكتبة الاكاديمية البريطانية.

واوضح المعموري ان المجموعة تتكون من 49 صندوقا مع ميز خشبي قديم يخص الروائية الانگليزية أجاثا كرستي والمرحلة المقبلة هي مرحلة تعفير ومعالجة بعض الكتب كونها قد خزنت لسنوات طويلة وظهرت على البعض منها أضرار حشرة ((عثة الكتب)).

واشار المعموري الى ان المتحف سيقوم بالتنسيق مع مختبرات الهيئة العامة للآثار والتراث لغرض الحصول على كادر مختص من قسم المختبرات لصيانة ومعالجة هذه الكتب وتجهيزها للقيام بمرحلة فهرستها وإدخالها ضمن قاعدة بيانات نظام (كوها ) للمعلوماتية لتكون متاحة للقراء و مرتادي المتحف والمكتبة..

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