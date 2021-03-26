2021/03/26 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، هطول زخات مطر وثلوج في محافظات دهوك ونينوى وأربيل.وقال عطية، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واطلع عليه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليلاً..



أمطار وثلوج بثلاث محافظات عراقية المركز الخبري الوطني.

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