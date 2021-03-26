برلمانية ترجح تأجيل التصويت على الموازنة لاكثر من اسبوع وتحدد الاسباب

2021/03/26 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجحت النائبة عن تحالف الفتح وفاء الشمري، اليوم الجمعة، تأجيل التصويت على الموازنة لاكثر من اسبوع نتيجة لاستمرار الخلافات وعدم وضوح المواقف في العديد من الملفات العالقة.

وقالت الشمري في تصريح صحفي، ان “الخلافات بشان الموازنة ما زالت مستمرة، خصوصا فيما يتعلق بملف حصة اقليم كردستان وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، اضافة الى العديد من الملفات الاخرى التي نعتقد انها بحاجة الى مزيد من الحوارات لحسمها”، مبينة ان “اصرار كل طرف على مطالبه وعدم حصول تنازلات جعل القوى السياسية تصل الى طريق مسدود ما يجعل قضية حسم الموازنة والتصويت عليها في جلسة السبت المقبل امر صعب جدا في ظل المعطيات الحالية”.

واضافت الشمري، ان “جميع الخيارات مطروحة وتوافقات اللحظة الاخيرة تعودنا عليها في جميع القوانين الاستراتيجية المهمة، بالتالي فان الوصول الى توافقات بشان النقاط الخلافية من عدمها وتمرير الموازنة بالاغلبية السياسية او التوافقات جميعها سيناريوهات غير بعيدة”، لافتة الى ان “المعطيات الحالية بحال عدم تصويب بوصلة الحوارات فانها تشير الى عرقلة التصويت على الموازنة طيلة الاسبوع المقبل وقد يتم تأجيلها الى الاسبوع الذي يليه”.

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