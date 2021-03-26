العبودي: مناقشات لتخفيض أجور الإنترنت

2021/03/26 | 17:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الجمعة، عن مناقشات لتخفيض أجور الانترنت في البلاد.وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي للوكالة الرسمية: إن “اللجنة ناقشت مع وزارة الاتصالات آلية تخفيض أجور الإنترنت كون هناك حاجة للشفافية في هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “بعض الأجهزة الرقابية ترفض أن يكون هناك تخفيض، كون العائدات ستقل بما يخص موارد […]

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