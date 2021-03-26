لجنة الاتصالات النيابية تبحث “تخفيض” أسعار الانترنت والدولار على حد سواء

2021/03/26 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الجمعة، عن تحركات لتخفيض اسعار الانترنت في العراق فضلا عن سعر صرف الدولار.

وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي في تصريح للوكالة الرسمية إن “اللجنة ناقشت مع وزارة الاتصالات آلية تخفيض أجور الإنترنت كون هناك حاجة للشفافية في هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “بعض الأجهزة الرقابية ترفض أن يكون هناك تخفيض، لكون العائدات ستقل بما يخص موارد الدولة”.

وفي سياق منفصل أشار العبودي إلى “وجود مطالبات بشأن تخفيض سعر صرف الدولار”، مؤكداً “رفع كتاب للجنة المالية ولرئاسة مجلس النواب بإعادة مخاطبة الحكومة للنظر في تخفيض سعر صرف الدولار ودعم الفقراء”.

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