مصرع وإصابة 98 شخصا بتصادم قطارين في مصر.. والعراق يعلق

2021/03/26 | 18:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، مصرع 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، اليوم، (26 آذار 2021)، أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأضاف مجاهد، أن "وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين".

من جهتها كشف هيئة السكك الحديدية المصرية، أسباب تصادم قطارين في الصعيد ووقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقالت الوزارة في بيان: "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين".

وتابع البيان: "عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وإنقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

وأوضح، أنه "جار حصر الضحايا والمصابين بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط".

من جانبه، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "تابع عن كثب الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وذكر الرئيس المصري على "فيسبوك": "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وتابع: "على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

وبين: "إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

إلى ذلك قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في بيان "تلقينا بحزن بالغ خبر الحادث الذي تعرض له الأشقاء في جمهورية مصر العربية إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبب بإزهاق أرواح عدد من المدنيين".

وأضاف حسين، "وفي هذا المصاب نبعث أحر التعازي القلبية إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

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