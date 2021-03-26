قبيل اصدار التقرير النهائي.. الكشف عن جزء من نتاتئج التحقيقات النهائية بشأن أصل نشوء فيروس كورونا

2021/03/26 | 18:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف مسؤولون صينيون جزءًا من نتائج التقرير الخاص بالتحقيقات الجارية في ووهان، حول اصل نشوء فيروس كورونا وتحوله الى جائحة، وذلك قبل اصدار منظمة الصحة العالمية تقريرها النهائي على خلفية التحقيقات التي اجراها فريق دولي في الصين.

وبحسب اسوشيتد برس، فإن عملية الاحاطة الدبلوماسية من الصين بدت وكأنها محاولة من الصين للتعبير عن رأيها في التقرير، الذي تداخل مع خلاف دبلوماسي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية يدعى يانغ تاو “هدفنا هو إظهار انفتاحنا وشفافيتنا، لقد حاربت الصين الجائحة بشفافية وليس لديها ما تخفيه.

وقال عضو الفريق الصيني ونائب مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فنغ تسي جيان، إن الخبراء ناقشوا أربع طرق محتملة وصل بها الفيروس إلى ووهان.

وتلك الطرق هي: “أن خفاشا يحمل الفيروس أصاب إنسانا بالعدوى، أو أن خفاشا أصاب حيوانا من الثدييات كان وسيطا في نقل العدوى للإنسان، أو شحنات من الأطعمة الباردة أو المجمدة، أو مختبر لأبحاث الفيروسات في ووهان”.

وأجرى الخبراء تصويتا على الفرضيات بعد مناقشة متعمقة، وخلصوا إلى أن أحد المسارين الحيوانيين أو أن السلسلة الباردة كانت على الأرجح طريقة انتقال العدوى.

وقال فنغ إن التسرب في المختبر كان مستبعدا للغاية.

ونقلت محطة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية عن تصريحاته أن مبعوثين من خمسين دولة، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي حضروا الإحاطة في وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته عبر الإنترنت بشأن الإحاطة إن “الصين تعارض بشدة محاولات دول معينة لتسييس قضية تعقب المنشأ وتوجيه اتهامات لا أساس لها ومحاسبة الصين”.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ: “أود أن أؤكد أن تعقب الفيروس هو مسألة علمية يجب أن يدرسها العلماء من خلال التعاون”.

وأوضحت للصحفيين أن الخبراء ما زالوا يناقشون فحوى التقرير وترجمته، وأنها لا تعرف متى سيصدر.

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