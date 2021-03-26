2021/03/26 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الجمعة، عن حجم مستحقات محافظة البصرة، المترتبة بذمة وزارة المالية.وقال العيداني في تصريح “للمركز الخبري الوطني” إن “البصرة المحافظة الوحيدة التي بلغت ديونها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني يحدد حجم مستحقات البصرة بذمة المالية ويوجه رسالة بشأن الموازنة المركز الخبري الوطني.

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