الصحاف يكشف “للأيام” ابرز الملفات التي ستناقش على طاولة القمة الثلاثية

2021/03/26 | 18:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد كشف المتحدث بإسم الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الجمعة، ابرز الملفات التي ستناقش على طاولة القمة الثلاثية، فيما لفت الى انها ستكون استكمالاً لحوارات سابقة جرت في عمان ونيويورك.وقال الصحاف في تصريح “للايام”، ان “لقاء القمة الثلاثية في بغداد يأتي استكمالاً لحوارات سابقة جرت في عمان ونيويورك”.وبين ان القمة الثلاثية ستناقش امور مهمة […]

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