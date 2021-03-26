واشنطن تقدم 1.15 مليار دولار مساعدات للسودان وتشيد بالجهود

2021/03/26 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الولايات المتحدة تمويلا جديدا للسودان يفوق مليار دولار، لمساعدته في جسر ديونه الخارجية.

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