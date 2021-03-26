انتخابات الأولمبية تحسم الخلاف بتشكيل مكتب تنفيذي جديد

2021/03/26 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعجرت، اليوم الجمعة، انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والتي فاز برئاسة المكتب الكابتن رعد حمودي بعد حصوله على 19 صوتا من أصل 36 صوتا.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيأة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية انتخبت حمودي رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية بعد ان حصل على 19 صوتاً، فيما حصل المرشح طالب فيصل عبد الحسين على 17 صوتا".وأضاف أن "منصب النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي فاز به أياد نجف الياس، فيما فاز حيدر حسين علي بمنصب النائب الثاني، وأحمد حنون خنجر بمنصب النائب الثالث، وخسر رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان بالفوز بمنصب النائب الثالث اثر حصوله على 17 صوتا فقط".إلى ذلك أكد، كبيان، أن "الانتخابات جرت بشكل شفاف ودون خروقات تذكر، وانها ستقطع الطريق على اي اعتراض مستقبلاًحمودي الانتخابات كانت ناحجةووصف رعد حمودي، عملية الانتخاب بأنها كانت ناجحة بشهادة جميع الحضور"، مشيدا "باللجنة القضائية والهيأة المؤقتة"، مشيرا حمودي الى ان "انبثاق مكتب تنفيذي جديد سيسهم في الشروع بالعمل الجاد من اجل تقديم إنجازات رياضية تليق بالعراق وتاريخه الرياضي المشرق".من جانبه، قال رئيس اتحاد التايكواندو إبراهيم البهادلي الذي فاز بعضوية المكتب التنفيذي بعد ان حصل على 16 صوتا ان "الانتخابات جرت بعد ولادة عسيرة، وان رؤساء الاتحادات كانوا على قدر المسؤولية وكذلك اللجنة المشرفة"، مبينا ان "الانتخابات تمت دون اي خروقات او اي شكاوى".واضاف ، ان "على المتضرر من هذه الانتخابات الذهاب الى القضاء لتقديم الطعن"، نافيا في الوقت نفسه "تقديم أي طعون بالعملية الانتخابية من أي طرف ، لان العملية الانتخابية جرت بشفافية، وتم التصويت فيها على شكل كتلة واحدة ذابت معها الكتل".واكد البهادلي، ان "نتائج هذه الانتخابات اصبحت قانونية وليس بوسع احد الغائها".بدوره قدم رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي الذي فاز أيضا بعضوية المكتب التنفيذي بعد حصوله على 17 صوتا ، شكره الى "الهيأة التحضيرية والهيأة القضائية لما قامتا به من جهود كبيرة في تطبيق المعايير الصحيحة للانتخابات"، مشيرا الى ان "هذه الانتخابات متكاملة ، وان الجمعية العامة والجمعية العمومية صوتت في نهاية الانتخابات على صحة الاجراءات التي تمت خلال عملية الاقتراع ".وتؤكد أوساط رياضية ان انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية الوطنية سيحسم النزاعات والخلافات حول الوضع القانوني للجنة الأولمبية التي شهدت طوال الفترة الماضية خلافات وحملات إعلامية ، أدت الى نكوص وتراجع الرياضة العراقية ، وان تشكيل المكتب الجديد سيأخذ دوره في العمل على إعادة ثقة الجمهور الرياضي بالرياضة العراقية وخاصة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي تنتظره استحقاقات رياضية كبيرة في قادم الأيام.

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