2021/03/26 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين بحادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، (26 اذار 2021)، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف مجاهد أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد مجاهد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما في بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم مخزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم في محافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع مجاهد أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد مجاهد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

يذكر أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة المصرية تنشر حصيلة ضحايا شبه نهائية لحادثة تصادم قطارين في سوهاج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة المصرية تنشر حصيلة ضحايا شبه نهائية لحادثة تصادم قطارين في سوهاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).