2021/03/26 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مطلب نيابي لوزير التعليم بإجراء الإمتحانات إلكترونياً أو تأجيلها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مطلب نيابي لوزير التعليم بإجراء الإمتحانات إلكترونياً أو تأجيلها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مطلب نيابي لوزير التعليم بإجراء الإمتحانات إلكترونياً أو تأجيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).