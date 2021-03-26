ثقة المستهلكين الأمريكيين ترتفع لأعلى مستوى في عام

2021/03/26 | 18:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوى في عام.

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