الداخلية: ضبط 7 ملايين قرص من المواد المخدرة وعشرات الآلاف من الأقراص المخدرة

2021/03/26 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، تنفيذها عمليات استباقية ضد عصابات المخدرات، فيما أشارت الى وجود تحديات للكشف عن مصادر تهريب هذه المواد ودخولها الى البلاد.

وقال مدير التنسيق لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد رعد علي حسين في تصريحات صحفية، إن مديريته ألقت القبض على متهمين اثنين في محافظة ميسان، وضبطت بحوزتهما كيلو غرامين من مادتي الكرستال والحشيشة، كما ألقت القبض على متهمين اثنين آخرين في محافظة الأنبار وضبطت بحوزتهما خمسة وثلاثين ألف قرص مخدر من نوع الكبتاجون.

وأضاف أن عملية ضبط سبعة ملايين قرص من المواد المخدرة في قضاء الرطبة تمت من خلال مفارز من الجيش وبالتعاون مع الشرطة المحلية، مشيراً الى أن هذه المفارز تمكنت من ضبط شاحنة نوع براد متوقفة في أحد المواقف وهي تحمل قرابة تسعة كيلوغرامات من مادة الكرستال وسبعة ملايين قرص مخدر من الكبتاجون.

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