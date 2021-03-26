وزارة العدل تصدر توجيهات جديدة لتنظيم العمل بدوائر التنفيذ

2021/03/26 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة العدل، توجيهات جديدة لتنظيم العمل بدوائر التنفيذ في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشار أحمد محمد في بيان، إنه ومن أجل تبسيط الإجراءات للمراجعين، ولقطع الطريق أمام أية حالة ابتزاز أو التلاعب بالأضابير، فقد أصدرت الدائرة إعماماً الى مديرياتها كافة، بعدم تسليم الأضابير التنفيذية بيد المراجعين “الدائن والمدين” أو المحامين لأي سبب من الأسباب.

وأضاف أن الإعمام تضمن تنسيب موظفين من المديريات لاستلام الأضابير من شعبة الحفظ وتسليمها الى الموظف المختص، ومن ثم إعادتها الى شعبة الحفظ.

هذا، وبين مدير عام دائرة التنفيذ أنه يُترك للمنفذ العدل الإداري صلاحية تنسيب الموظفين ووضع آلية تسليم واستلام الأضابير التنفيذية، ويكون ذلك سياق عمل مستقبلي.

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