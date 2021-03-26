الازمة النيابية: كارثة وبائية عنيفة يشهدها العراق قريبا

2021/03/26 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت خلية الازمة النيابية، ان اجراء الامتحانات كان قرارا خاطئا، وسيتسبب بكارثة وبائية عنيفة خلال الاسبوع المقبل.

وذكر مقرر الخلية، جواد الموسوي، في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه اليوم، (26 آذار 2021)، ان "وزارة التربية اخفقت في ادارة ملف الامتحانات اخفاقا ذريعا، وانها تتحمل كافة المسؤولية بشان عدم تطبيق التباعد الوقائي بين الطلبة".

وأضاف الموسوي، ان "شكاوى كثيرة وردت الى اللجنة حول سوء ادارة ملف الامتحانات وقرار اجرائها الذي كان خاطئا، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيتسبب بكارثة وبائية عنيفة خلال الاسبوع المقبل".

وتابع، ان "الفساد في ادارة ملفات ادارة المدارس وعدم اختيار الشخصيات المناسبة زاد من اخفاق الوزارة في ادارة ملف الامتحانات في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا ان اللجنة ستتخذ اجراءات مناسبة بحق المتسببين بهذا الامر، وانها رصدت ودونت تلك الخروقات لغرض محاسبة المتسببين".

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