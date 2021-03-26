التربية النيابية: توجه لتحويل المناهج الدراسية إلى رقمية

2021/03/26 | 18:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، وجود توجه لتحويل مناهج الدراسة من ورقية إلى الكترونية.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " فيروس كورونا أثر بشكل كبير في قطاع التعليم في بلادنا ،إضافة الى أن نقص الأبنية المدرسية كان أحد أسباب تعليق الدوام بسبب زخم الأعداد في المدرسة الواحدة والصف الواحد"، لافتاً الى أن "التعليم الالكتروني الحالي لا يلبي متطلبات العملية التربوية في ايصال مواد المنهج بالصورة المطلوبة".وأضاف أن "اللجنة استضافت وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة من أجل مناقشة موضوع تحويل المنهج من ورقي الى رقمي"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع دراسة معمقة واتخاذ قرار بشأنه".وتابع الياسري أن "تفاصيل المقترح تكون من خلال تحويل المنهج من ورقي الى رقمي عبر برنامج الكتروني، ويتم ادخال جميع مواد المنهج وكل ما يتعلق في المدرسة وبطاقة الطالب في هذا البرنامج ،ويتم تسليم الطلبة أجهزة تابلت تحتوي على المنهج والمواد الدراسية"، مبيناً أنه "بالإمكان العمل على هذا النوع من التعليم حضورياً أو عن بعد عند حدوث أي عائق لحضور الدوام ،كما حصل في هذه السنتين ،وهناك الكثير من الدول المتقدمة تستخدم هذا النوع من التعليم".

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