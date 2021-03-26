العراق: لجنة لدراسة إمكانية تحويل مناهج الدراسة الورقية إلى رقمية

2021/03/26 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت لجنة التربية النيابية، الجمعة، تشكيل لجنة لدراسة امكانية تحويل مناهج الدراسة الورقية إلى الكترونية.

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وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (26 اذار 2021)، إن "فيروس كورونا أثر بشكل كبير في قطاع التعليم في بلادنا ،إضافة الى أن نقص الأبنية المدرسية كان أحد أسباب تعليق الدوام بسبب زخم الأعداد في المدرسة الواحدة والصف الواحد"، لافتاً الى أن "التعليم الالكتروني الحالي لا يلبي متطلبات العملية التربوية في ايصال مواد المنهج بالصورة المطلوبة".

وأضاف أن "اللجنة استضافت وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة من أجل مناقشة موضوع تحويل المنهج من ورقي الى رقمي"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع دراسة معمقة واتخاذ قرار بشأنه".

وتابع الياسري أن "تفاصيل المقترح تكون من خلال تحويل المنهج من ورقي الى رقمي عبر برنامج الكتروني، ويتم ادخال جميع مواد المنهج وكل ما يتعلق في المدرسة وبطاقة الطالب في هذا البرنامج ،ويتم تسليم الطلبة أجهزة تابلت تحتوي على المنهج والمواد الدراسية"، مبيناً أنه "بالإمكان العمل على هذا النوع من التعليم حضورياً أو عن بعد عند حدوث أي عائق لحضور الدوام ،كما حصل في هذه السنتين ،وهناك الكثير من الدول المتقدمة تستخدم هذا النوع من التعليم".

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