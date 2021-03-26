الكمارك تعلن دخول 40 صهريجاً محملاً بالأوكسجين عبر سفوان

2021/03/26 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة الكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول 40 صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الأسبوع الماضي”.واضاف “ذلك بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية …

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