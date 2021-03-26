2021/03/26 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت لجنة الاتصالات النيابية، الجمعة، امكانية خفض أجور الانترنت في العراق. وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “اللجنة ناقشت مع وزارة الاتصالات آلية تخفيض أجور الإنترنت كون هناك حاجة للشفافية في هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “بعض الأجهزة الرقابية ترفض أن يكون هناك تخفيض، لكون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات النيابية تناقش إمكانية خفض أجور الإنترنت في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات النيابية تناقش إمكانية خفض أجور الإنترنت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).