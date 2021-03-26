محدث- أسعار النفط تعزز مكاسبها لـ4%.. و

2021/03/26 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تعطل الإمدادات، ليعود "برنت" أعلى 64 دولاراً، لكنها تتجه لتسجيل خسائر

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