عندما تخلص دولاراتك وشعبك بعده فقير.. حيدر مرتضى

2021/03/26 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب حيدر مرتضى:

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يرى السياسيون ان مشاكل الاقتصاد تُعالج ب(القرارات)..

ولكن، ما يواجه الاقتصاد ليست مشاكل! بل معضلات، و المعضلات يجب مواجهتها ب (السياسات) وليس ب (القرارات)

أمثلة :

– يواجه الاقتصاد (مشكلة) زيت الطعام المستوردة الرخيص المنافس للمنتج المحلي، لحل هذه المشكلة تصدر الحكومة (قرار) منع الاستيراد، و فجأة..



التهبت الاسعار المنتج المحلي!

– معدلات البطالة في البلد مرتفعة، لحل هذه (المشكلة) (تقرر) الحكومة توظيفهم لامتصاص البطالة، والنتيجة: تضخم الجهاز الحكومي، وتصاعد الديون لتغطية رواتبهم..

– الشعب فقير (مشكلة)، (تقرر الحكومة) خفض قيمة الدولار! لكي ينتعش الشعب الفقير.

والنتيجة: الدولارات خلصن، والشعب بعده فقير!

الاقتصاد الذين يتم تسييره بالقرارات وليس بالسياسات، يصبح بمثابة فلم تلفزيوني، لا يمكنك التأثير في احداثه، بل استمرار بالمشاهدة لمعرفة كيف تكون نهايته!

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