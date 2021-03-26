2021/03/26 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الجمعة، أحدث احصائية خاصة بجائحة كورونا على مستوى العالم.وذكرت آخر إحصائية، اليوم الجمعة، تابعها “المركز الخبري الوطني” أن “عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ (2,759,230) حالة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



أحدث احصائية لجائحة كورونا حول العالم المركز الخبري الوطني.

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