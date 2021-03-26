2021/03/26 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة الكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول 40 صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الأسبوع الماضي”.

واضافت “ذلك بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا”.

التالي

منذ ساعتين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1188 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 3 ساعات

الصحة تسجل 6490 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 ساعات

الصحة تلوح بتشديد اجراءات حظر التجوال

منذ 8 ساعات

وزارة التجارة تباشر بتجهيز الحصة الرمضانية الموحدة لجميع مواقع بغداد والمحافظات

منذ 23 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1230 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 6513 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

وزير الصحة: جميع اللقاحات ستوزع مجانا وبشكل عادل

منذ يوم واحد

لقاح استرازنيكا يصل العراق

منذ يوم واحد

مصرف الرشيد: اطلاق الوجبة الثانية من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

منذ يوم واحد

وزير التربية يوجه باتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها لضمان سلامة الطلبة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول 40 صهريجاً محملاً بالأوكسجين عبر سفوان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول 40 صهريجاً محملاً بالأوكسجين عبر سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).