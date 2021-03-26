2021/03/26 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تفكر منصة تويتر في تغيير جذري يمكن أن يغير الأمور، حيث أجرت استطلاعات رأي على مدار الشهر للحصول على معلومات حول الشعور حيال مجموعة أوسع من ردود فعل الرموز التعبيرية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تويتر” تفكر باصدار تغيير جذري على المنصة المركز الخبري الوطني.

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