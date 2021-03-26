2021/03/26 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بتدمير عدد من الكهوف والأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في سلسلة جبال حمرين.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقاً لمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات الـF16 العراقية تدمر كهوفاً وأوكاراً لداعش بجبال حمرين المركز الخبري الوطني.

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